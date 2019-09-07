В Орловской области насчитали десятки тысяч «мусорных» объектов

Областные власти подсчитали число источников образования отходов.

Как стало известно «Орелграду», огромная статистическая работа была проведена в рамках разработки новой территориальной схемы обращения с отходами. Кстати, проект этого документа сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

Из него следует, что источник образования отходов – это объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Перечень таких источников был сформирован на основе сведений, поступивших от органов власти всех уровней, государственной информационной системы ЖКХ, федеральной службы статистики, управления Росприроднадзора, портала ГосЖКХ, а также из открытых источников в интернете, включая Яндекс-карты.

В целом в территориальную схему Орловской области будет включена информация о 126 131 источнике образования твердых коммунальных отходов. Лидерство в этом негласном рейтинге занимают домовладения. Таковых в регионе насчитали 113 366.

Также в перечень включено 6 126 многоквартирных домов, 1 224 административных здания, учреждения и конторы, 199 банков и финансовых учреждений, 498 отделений связи, 5 940 предприятий торговли, 19 продовольственных рынков, 103 АЗС, 379 школ, 229 клубов, кинотеатров, концертных залов, театров и цирков, 33 спортивные арены и стадионы, 535 кафе, ресторанов, баров, закусочных и столовых, 640 кладбищ и другое.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, были распределены по категориям. В соответствии с этой классификацией были проведены исследования количества образуемых твердых коммунальных отходов, результаты которых будут представлены в территориальной схеме.

ИА «Орелград»