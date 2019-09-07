В Орловской области почтут память Кукши

В регионе пройдет трехдневный крестный ход.

Крестный ход будет организован «Петропавловским братством» по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Он будет посвящен памяти священномученика Кукши. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Считается, что в 1113 году Иоанн Кукша по благословению Киевского митрополита отправился в земли вятичей, чтобы крестить их. Эти племена населяли территорию, на которой сейчас расположена Орловская область. Кукша возглавил христианскую миссию, ему помогал в этом его ученик Никон.

Также считается, что миссионер Кукша был убит вятичами 9 сентября 1113 года. Эту дату и отмечает Церковь. В Орловской области в память о священномученике пройдет большой крестный ход. Он растянется на три дня.

Начало движения намечено на 7 сентября. Участникам предстоит в этот день пройти от скита Новомучеников и исповедников Российских до Покровского храма села Клейменово.

8 сентября они отправятся в дальнейший путь и дойдут до Троицкого храма города Мценска. 9 сентября крестный ход пройдет до монастыря святого Кукши.

Кроме того, 9 сентября в 7:00 от памятника Лескову в Орле в монастырь отправится бесплатный автобус.

ИА «Орелград»