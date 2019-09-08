Медведев поблагодарил орловских единороссов за работу на выборах

Слова благодарности прозвучали во время включения по видеосвязи

Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил членов партии за работу во время избирательной кампании и Единого дня голосования. В видеосовещании поучаствовали и орловские единороссы, передает корреспондент «Орелграда».

Обращение Медведева в ситуационном центре слушали спикер облсовета и лидер региональных единороссов Леонид Музалевский, первый вице-губернатор Вадим Соколов, кандидат в депутаты Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко.

«Это труд не в интересах одной правящей политической силы, то есть партии «Единая Россия», а, по сути, в интересах всех наших граждан. Потому что мы отвечаем за ситуацию в стране. Прошедший Единый день голосования подтвердил: партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан нашей страны. Мы этой поддержкой дорожим, она для нас исключительно важна», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что теперь все победители должны заняться исполнением предвыборных программ и обещаний. В этом и проявляется характер политиков, добавил премьер.

«Партия «Единая Россия» получила поддержку избирателей. Сердечно вас с этим поздравляю», — заключил Медведев.

В беседе с журналистами лидер орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский поблагодарил жителей за поддержку Ольги Пилипенко. После обработки 5,66% протоколов она лидирует на выборах с результатом 46,76%.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех избирателей Орловской области, которые сегодня пришли и проголосовали за кандидата от партии «Единая Россия» [Ольгу Пилипенко]. Это действительно справедливо», — сказал Музалевский.

Спикер облсовета подчеркнул, что ЕР не критиковала оппонентов во время предвыборной кампании, а делами доказывала свою состоятельность.

ИА «Орелград»

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