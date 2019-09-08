Орловский бизнес заявил о «сумасшедшей» прибыли

Положительное сальдо превысило 9,3 миллиарда рублей.

Оперативные данные о работе организаций Орловской области за январь-июнь 2019 года обнародовал Орелстат. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за отчетный период времени в действующих ценах составил 9,309 миллиарда рублей.

Данный показатель в 2,2 раза превысил уровень аналогичного периода 2018 года. Тогда орловские организации заявили о положительном сальдо в размере 4,376 миллиарда рублей.

В целом по итогам прошлого года совокупная прибыль регионального бизнеса превысила совокупную же убыточность на 15,083 миллиарда. Этот рубеж может быть преодолен задолго до окончания 2019 года, если местный бизнес сохранит набранные темпы.

В Орелстате также уточнили, что в январе-июне 2019 года в Орловской области, согласно данным наблюдений, 182 организации получили прибыль в размере 11,818 миллиарда рублей, а 94 организации имели убыток на сумму 2,509 миллиарда.

ИА «Орелград»