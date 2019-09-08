Памфилова предложила отменить итоги выборов на двух участках в Орловской области

Центризбирком проверил данные с карты нарушений «Голоса»

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова поддержала решение отменить итоги выборов депутата Госдумы на участках №302 и №722 в Орловской области. В обоих случаях были зафиксированы вбросы бюллетеней.

Об инциденте на участке №302 (Залегощенский район) рассказал кандидат от КПРФ Иван Дынкович. По его словам, женщина положила несколько бюллетеней в урну для голосования. За кадром был слышен голос: «Ты хоть пачку не суй, на камерах всё видно».

А на участке №722 в Хотынце женщина около минуты вбрасывала бюллетени в урну. Это попало на видео, но не попало под внимание девушки в полицейской форме, которая ходила рядом.

«К нам поступил сигнал, аналогичная информация была размещена на «карте [нарушений]», мы зашли с помощью служебного портала, посмотрели, когда было совершено предполагаемое нарушение и (…) склоняемся к тому, что территориальная комиссия примет решение об отмене итогов голосования на двух этих участках 302 и 722″, — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Глава ЦИК заявила, что там, где есть сомнения, нужно «нещадно» отменять итоги выборов и выявлять нарушителей.

Ранее о вбросе на другом участке в Хотынце сообщил кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин. На УИК №723 он заметил рулон бюллетеней, лежащих в урне. Справоросс написал жалобу.

По данным на момент публикации, в голосовании побеждает кандидат от «Единой России» ректор ОГУ Ольга Пилипенко. После обработки 5,66% протоколов у нее 46,76% голосов, а у ближайшего преследователя Ивана Дынковича (КПРФ) — 15,78%.

ИА «Орелград»