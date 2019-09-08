В Орловской области явка на 18 часов составила 39%

В центре региона не проголосовала и четверть жителей
Явка на выборы депутата Госдумы от Орловской области на 18 часов составила 38,93%, следует из данных на сайте региональной избирательной комиссии.
Лучшая явка по-прежнему наблюдается в Колпнянском районе – 73,69%. Следом идут Глазуновский (71,22%) и Мценский (69%) районы.
Меньше всего выборы интересны жителям Орла – за два часа до закрытия участков явка составила всего 22,65%.
ИА «Орелград»
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