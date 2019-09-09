Депутатам расскажут, на что чиновники тратили деньги в этом году

Облсовет рассмотрит отчет об исполнении бюджета.

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года ранее утвердило правительство региона. Теперь его рассмотри облсовет. Согласно объемному документу, доходы областного бюджета за отчетный период времени составили 14,978 миллиарда рублей.

Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу составило 11,269 миллиарда рублей, или 68,6 процента от общего объема расходов. По сравнению с 2018 годом эти затраты выросли на 551 миллион рублей, что областные власти связывают с реализацией «майских» указов президента.

Из отчета следует, что на образование было потрачено 4,526 миллиарда рублей, на здравоохранение – 1,311 миллиарда, на социальную политику – 4,98 миллиарда, на культуру – 270,4 миллиона, на физическую культуру – 180,2 миллиона рублей. Муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 4,976 миллиарда.

«На 1 июля 2019 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составляет 1 178 единиц и фактические затраты на их денежное содержание – 278,336 миллиона рублей, — говорится в пояснительной записке к отчету. — Численность работников государственных учреждений Орловской области составляет 30 076 единиц и фактические затраты на их денежное содержание – 4,39 миллиарда рублей».

ИА «Орелград»