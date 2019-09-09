На Орловщине снова возникли трудности с получением лекарств

Прокуратура вступилась за орловца, которому не выдали бесплатный препарат.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка была организована по обращению жителя города Новосиль. Он состоит на учете в районной больнице, относится к льготной категории граждан и имеет право на бесплатное обеспечение лекарствами за бюджетный счет.

Однако воспользоваться этим правом льготнику не удалось. Врач выписал ему рецепт, но в аптеке «отоваривать» его отказались. Там просто не было требуемого препарата. Пациенту пришлось покупать его самостоятельно за свой счет.

«В целях защиты прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения Орловской области обеспечить гражданина бесплатным лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями, а также возместить ему затраченные денежные средства на покупку лекарства, — сообщили в прокуратуре региона. — Судом требования были удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района».

Это явно не единичный случай. На прошлой неделе Орловская область попала в число лидеров антирейтинга, составленного активистами Общероссийского народного фронта. Они провели мониторинг и установили, что в четырех регионах России почти половина аукционов на закупку лекарств остается без участников. Эти торги не состоялись.

Орловская область оказалась на четвертом месте в этом списке. По данным ОНФ, в нашем регионе в первом полугодии 2019 года из-за отсутствия участников не состоялось 732 конкурсные процедуры, или 43 процента от их общего количества.

Лидером антирейтинга стала Саратовская область (48,2 процента несостоявшихся торгов), далее следуют Дагестан (44,6) и Псковская область (44,1).

«В настоящее время установлен жесткий порядок определения начальной цены, ориентированный на минимальные обнаруженные заказчиком ценовые значения. Фактически заказчику навязывают минимальные, иногда нереальные цены, при этом оставляя за ним всю ответственность за необеспечение пациентов. Не учитываются объемы закупаемых препаратов, сроки годности, право на установление специфических характеристик препаратов. Все это требует детальной проработки», — говорит главный юрист Института Госзакупок, эксперт ОНФ Алексей Федоров.

ИА «Орелград»