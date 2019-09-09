Орловцев позвали на работу в санаторий

Санаторий «Дубрава» провел ярмарку вакансий.

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, ярмарку вакансий санаторию «Дубрава» помогли организовать и провести сотрудники центра занятости населения Орловского района. Напомним, этот санаторий является государственным унитарным предприятием.

Всего было представлено 16 вакансий. Так, желающим санаторий предложил должности медсестры, врача-кардиолога, ландшафтного архитектора, горничной, библиотекаря, оператора котельной, методиста и другие.

Сообщается, что ярмарку посетило 59 человек, в том числе немало людей предпенсионного возраста. Двое из них нашли работу. Так, один участник ярмарки устроился поваром, а второй — специалистом по бронированию. В службе занятости подчеркнули, что набор кадров в санаторий продолжается.

«Ярмарка — это возможность в течение короткого периода времени пройти собеседование у работодателя и получить полную информацию о положении на рынке труда, — отметил директор центра занятости Орловского района Алексей Анохин. — На ярмарке вакансий и учебных рабочих мест можно подобрать не только место работы, но и учебы с целью повысить квалификацию или сменить профиль деятельности. Поэтому такие мероприятия пользуются большой популярностью у граждан, находящихся в поиске работы».

В управлении добавили, что в Орловской области ежегодно ярмарки вакансий посещают около 4 тысяч человек и примерно треть из них находит там работу.

ИА «Орелград»