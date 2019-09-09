Орловцев позвали на работу в санаторий

9.9.2019 | 12:54 Новости, Общество

Санаторий «Дубрава» провел ярмарку вакансий.

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, ярмарку вакансий санаторию «Дубрава» помогли организовать и провести сотрудники центра занятости населения Орловского района. Напомним, этот санаторий является государственным унитарным предприятием.

Всего было представлено 16 вакансий. Так, желающим санаторий предложил должности медсестры, врача-кардиолога, ландшафтного архитектора, горничной, библиотекаря, оператора котельной, методиста и другие.

Сообщается, что ярмарку посетило 59 человек, в том числе немало людей предпенсионного возраста. Двое из них нашли работу. Так, один участник ярмарки устроился поваром, а второй — специалистом по бронированию. В службе занятости подчеркнули, что набор кадров в санаторий продолжается.

«Ярмарка — это возможность в течение короткого периода времени пройти собеседование у работодателя и получить полную информацию о положении на рынке труда, — отметил директор центра занятости Орловского района Алексей Анохин. — На ярмарке вакансий и учебных рабочих мест можно подобрать не только место работы, но и учебы с целью повысить квалификацию или сменить профиль деятельности. Поэтому такие мероприятия пользуются большой популярностью у граждан, находящихся в поиске работы».

В управлении добавили, что в Орловской области ежегодно ярмарки вакансий посещают около 4 тысяч человек и примерно треть из них находит там работу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования