Пилипенко рассказала, как будет работать в Госдуме

Также победитель выборов войдет в новый орган — наблюдательный совет ОГУ

Лидер гонки за кресло депутата Госдумы Ольга Пилипенко, выдвинутая «Единой Россией», рассказала о планах по работе в нижней палате парламента. По словам Пилипенко, она еще не определилась, в какой комитет войдет.

«Мы рассматриваем вместе с Леонидом Семеновичем [Музалевским] те комитеты, которые на сегодняшний день наиболее актуальны для решения вопросов, связанных с Орловской областью. Это цифровая экономика, образование, социальная сфера, здравоохранение. Когда получим подтверждение, получим мандат – еще раз посмотрим», — сказала Пилипенко на пресс-конференции 9 сентября.

Музалевский добавил, что Пилипенко будет на постоянной основе работать в Москве и поэтому может участвовать в работе любого комитета Госдумы.

«На этой сессии [орловского облсовета] будем рассматривать обращение в правительство РФ о финансовой поддержке Орла. Ольга Васильевна [Пилипенко] будет участвовать в комитете по бюджету и отстаивать интересы [Орловской области] перед министрами», — заявил Музалевский.

Как уже рассказывал «Орелград», Пилипенко после избрания обязана покинуть пост ректора ОГУ. Но окончательно с вузом она не прощается. Во-первых, депутат Госдумы останется в составе попечительского совета университета. А во-вторых, ОГУ реорганизуют в некоммерческую образовательную организацию.

«Переход осуществляется постановлением правительства. Я думаю, что с нового финансового года мы регистрацию утвердим. А при переходе на такую новую форму – это государственная организация, естественно — но мы обязаны создать наблюдательный совет. Я надеюсь, что войду в него – это высший орган управления университетом», — добавила Пилипенко.

После обработки 99,86% протоколов на выборах депутата Госдумы Пилипенко набирает 53,62% голосов. Ее ближайший преследователь Иван Дынкович (КПРФ) получил 15,97% голосов.

ИА «Орелград»