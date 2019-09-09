После обработки почти 100% протоколов у нее 53,62%

Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко выиграла выборы депутата Госдумы от Орловской области. Об этом с уверенностью можно говорить, опираясь на данные ЦИК.

После обработки 99,86% протоколов Пилипенко набирает 53,62% голосов. Ее ближайший преследователь Иван Дынкович (КПРФ) получил 15,97% голосов. На третьем месте Олег Тимохин (Партия пенсионеров, 8,17%), на четвертом — Руслан Перелыгин («Справедливая Россия», 5,9%). Остальные набрали меньше 5%.

Ранее Пилипенко уже поблагодарила избирателей за поддержку и сказала, что будет стараться сделать жизнь в Орловской области качественнее и лучше.

ИА «Орелград»