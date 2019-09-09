По альтернативному голосованию Дынкович победил на выборах в Госдуму

9.9.2019 | 16:35 Новости, Политика

Где-то в параллельной вселенной Иван празднует победу

Кандидат от КПРФ Иван Дынкович мог бы выиграть выборы депутата Госдумы от Орловской области, если бы в ходе голосования не было фальсификаций, считает координатор орловской «Открытой России» Сергей Носов. Подсчетами он поделился на пресс-конференции движения «Голос».

По оценкам Носова, около 41-46% всех голосов были отданы с нарушениями. Политик представил, что все эти проценты получила кандидат от власти Ольга Пилипенко («Единая Россия»). Он вычел из ее результата эти голоса и распределил их по остальным кандидатам пропорционально тому, сколько они получили по официальной версии.

Таким образом Иван Дынкович (КПРФ) набрал бы 31-32%, Олег Тимохин (Партия пенсионеров) — 15,85-16,34%, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — около 11,5%. Пилипенко заняла бы в лучшем для нее случае третье, а в худшем — пятое место.

  • По официальной версии Ольга Пилипенко выигрывает выборы депутата Госдумы от Орловской области. После обработки 99,86% протоколов у нее 53,62%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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