В Орле молодой водитель BMW сбил пешехода

Тот переходил дорогу в неустановленном месте

В Орле под колеса BMW попал 31-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 8 сентября в 15:45 на улице Васильевской. За рулем иномарки находился 21-летний парень. Он ехал от улицы Чапаева в сторону Колхозной.

Напротив дома №81 легковушка сбила мужчину. Тот переходил дорогу в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу им. Семашко, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»