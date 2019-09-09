Вечером в Орле «Лада» протаранила ворота частного дома

9.9.2019 | 0:13 Новости, Происшествия

Инцидент произошел на улице Васильевской

Вечером 8 сентября в Орле автомобиль «Лада» протаранил ворота частного дома. Инцидент произошел на перекрестке улиц Панчука и Васильевской.

Как сообщает корреспондент «Орелграда», коричневая Лада» ехала по улице Васильевской в сторону Карачевского шоссе. В этот момент справа с улицы Панчука на проезжую часть выехал автомобиль ВАЗ-2109.

Столкновения избежать не удалось, и «Ладу» занесло. Она врезалась в тротуар, а затем в ворота дома. В результате ДТП никто не получил переломов или ушибов, но пассажирка коричневой легковушки почувствовала себя плохо.

ИА «Орелград»

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