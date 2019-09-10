Орловца, взорвавшего гранату на заправке, отдали под суд

10.9.2019 | 14:14 Новости, Происшествия

Его обвиняют в трех преступлениях

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Орла, который прошлой осенью метнул гранату в автомобиль бывшего работодателя. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел ночью 13 сентября 2018 года на заправке «Роснефть» на пересечении улиц Полесской и Цветаева. Мужчина назначил встречу своей бывшей работодательнице, которая уволила его спустя три дня после приема на работу. Во время разговора он достал гранату и стал угрожать ей.

Женщина вызвала спецслужбы, и в этот момент обиженный орловец бросил гранату. Снаряд взорвался в трех метрах от автомобиля Nissan X-Trail, повредив двери, колесо и стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

Вскоре дебошира задержали. Следственный комитет обвиняет его в угрозе убийством, умышленном повреждении имущества и незаконном хранении гранаты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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