Орловские чиновники оставили без жилья «армейского» сироту

Жилье молодому человеку не выдали из-за отсутствия денег.

В Новосильском районе прокуратура защитила права местного жителя, которому чиновники не выдали положенное по закону жилье. Как пояснили в Новосильском районном суде, юноша 1998 года рождения относится к категории детей-сирот.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что еще в 2015 году он был поставлен на учет как нуждающийся в жилье. В 2018 году юноша окончил, затем прошел службы в армии. Отслужив, вернулся домой, но до сих пор жилья у него нет.

Чтобы защитить его права, прокурор района подал иск и просил обязать администрацию Новосильского района предоставить ребенку-сироте жилое помещение, отвечающее всем нормам.

Представители администрации Новосильского района не оспаривали статус истца как ребенка-сироты, обладающего правом на получение жилья. Однако заявили в суде, что жилье сиротам «выделяется в порядке очереди при наличии достаточного финансирования».

Поскольку финансирования не хватило, сирота квартиру не получил. Однако суд критически отнесся к таким доводам. Он указал, что исполнение требований закона не «поставлено в зависимость от каких-либо условий, в том числе от очередности внутри списка лиц, обладающих аналогичным правом, наличия или отсутствия денежных средств на приобретение жилых помещений».

Иск был удовлетворен. Местным чиновникам отвели полгода с момента вступления решения суда в законную силу на то, чтобы обеспечить юношу жильем.

ИА «Орелград»