Под Орлом угонщик проник в «восьмерку» и не смог ее завести

10.9.2019 | 9:19 Новости, Происшествия

Преступником оказался 18-летний парень

В деревне Плещеево Орловского района полиция раскрыла попытку угона автомобиля ВАЗ-2108, сообщили в УМВД по Орловской области.

О попытке угона сообщила хозяйка легковушки, женщина 54 лет. Она рассказала, что автомобиль был припаркован возле ее дома, и неизвестные пытались похитить его.

Выехавшие на место оперативники установили, что угонщик залез в автомобиль, отогнув дверь. Затем он взломал рулевую колонку и попытался завести ВАЗ, но не смог.

«Сотрудники ОМВД России по Орловскому району установили, что к преступлению причастен 18-летний местный житель. В беседе с полицейскими молодой человек признался в содеянном», — указано в пресс-релизе.

На парня завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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