Путин сменил экс-главе орловского СК место работы

В Петербурге «обезглавлено» подразделение Следственного комитета.

Как сообщает «Фонтанка», подписанный президентом Владимиром Путиным пару дней назад и пока не опубликованный указ №425 содержит информацию об увольнении примерно 30 силовиков. По данным издания, есть в нем и имя Сергея Сазина.

Орловцам он хорошо известен. В 2007 году Сергей Сазин поработал в должности заместителя прокурора Орловской области. Затем был назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре региона, а с мая 2011 года по март 2016 года руководил следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области.

Указом президента от 8 марта 2016 года Сергей Сазин был назначен на должность руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Это ведомство базируется в Петербурге.

Новым указом президента Сазин освобожден от этой должности. Однако тем же документом он назначен на пост руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области.

Некоторые СМИ подали это как понижение, все-таки в ведении областного СУ СК всего лишь один регион в отличие от Северо-Западного УТ, где их около 20-ти. В то же время отмечается, что управление на транспорте, возможно, ожидает реформирование.

ИА «Орелград»