Стало известно, за кого проголосовали в орловском СИЗО

10.9.2019 | 9:36 Новости, Политика

Участие в выборах депутата Госдумы приняли более 250 подозреваемых.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, в следственном изоляторе №1 города Орла была создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов. Напомним, ранее там был сформирован избирательный участок № 747.

По данным УФСИН, 8 сентября в дополнительных выборах депутата Госдумы приняли участие более 250 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

«Также на избирательных участках по месту проживания осуществили свое избирательное право лица, в отношении которых избрана мера наказания в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

Согласно данным облизбиркома, победу не одержал никто. Так, по 51 голосу набрали представители «Единой России» Ольга Пилипенко и «Справедливой России» Руслан Перелыгин. Треть место на выборах в СИЗО занял Роман Неверов из ЛДПР, набравший 34 голоса.

За Михаила Орлова («Коммунисты России») отдали свои голоса 27 избирателей, за Сергея Кузнецова («Родина») – 24, за Олега Тимохина («Партия пенсионеров») – 20, за Ивана Дынковича (КПРФ) – 19 и за Валерия Чудо («Яблоко») – 14.

«В СИЗО заблаговременно была проведена разъяснительная работа: размещены информационные стенды с необходимыми материалами о предстоящих выборах, методические рекомендации по организации голосования, информационные листовки со списками кандидатов, информирование проводилось также посредством радиовещания, — добавили в УФСИН. — Особое внимание уделялось работе по оформлению лицам, содержащимся под стражей, документов, необходимых для включения в списки избирателей и участия в голосовании».

ИА «Орелград»

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