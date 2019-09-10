В мэрии Орла поговорили о неадекватных маршрутчиках

Водители оскорбляли пассажиров
Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 10 сентября сообщил о жалобах, которые поступили ему в социальных сетях. В частности, пассажиры рассказали о хамстве и неадекватном поведении водителей, которые работают на маршрутах №20 и №34.
Заместитель Муромского Евгений Гришин заявил, что чиновники обсудили инцидент с представителем перевозчика.
Еще одна жалоба касалась графика маршрута №2. В ближайшее время чиновники проверят, есть ли в автобусах телефоны горячей линии, где можно сообщить о нарушениях.
ИА «Орелград»