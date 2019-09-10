В мэрии Орла поговорили о неадекватных маршрутчиках

10.9.2019 | 13:15 Новости, Общество

Водители оскорбляли пассажиров

Фото orel-transport.ru

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 10 сентября сообщил о жалобах, которые поступили ему в социальных сетях. В частности, пассажиры рассказали о хамстве и неадекватном поведении водителей, которые работают на маршрутах №20 и №34.

Заместитель Муромского Евгений Гришин заявил, что чиновники обсудили инцидент с представителем перевозчика.

Еще одна жалоба касалась графика маршрута №2. В ближайшее время чиновники проверят, есть ли в автобусах телефоны горячей линии, где можно сообщить о нарушениях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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