В мэрии Орла поговорили о неадекватных маршрутчиках

Водители оскорбляли пассажиров

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 10 сентября сообщил о жалобах, которые поступили ему в социальных сетях. В частности, пассажиры рассказали о хамстве и неадекватном поведении водителей, которые работают на маршрутах №20 и №34.

Заместитель Муромского Евгений Гришин заявил, что чиновники обсудили инцидент с представителем перевозчика.

Еще одна жалоба касалась графика маршрута №2. В ближайшее время чиновники проверят, есть ли в автобусах телефоны горячей линии, где можно сообщить о нарушениях.

ИА «Орелград»