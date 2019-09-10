В Орле бывшего эксперта ЭКЦ УМВД отдали под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о взятках.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении теперь уже бывшего эксперта ЭКЦ УМВД России по Орловской области. Оно было расследовано региональным СУ СК.

Бывшего эксперта обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Обвиняемый работал старшим экспертом технических экспертиз ЭКЦ УМВД. По версии следствия, он получил от гражданина взятку в размере 35 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, деньги предназначались за подготовку нужного этому гражданину заключения автотехнической судебной экспертизы.

Ранее гражданин, управляя автомобилем, устроил ДТП. Заключение эксперта было ему необходимо, чтобы избежать ответственности. В заключении должны были содержаться выводы «об отсутствии в его действиях нарушений Правил дорожного движения в ДТП».

«Материалы уголовного дела будут направлены в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»