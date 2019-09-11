Дело о нападении с ножом на полицейского ушло в суд

Инцидент произошел в Заводском районе Орла

Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Орла, который напал с ножом на сотрудника МВД, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 17 июля в подъезде дома в Заводском районе. Орловец был пьян, и полиция приехала усмирять его. Мужчина сначала пригрозил полицейскому, а затем попытался ударить его ножом в грудь. Сотрудник МВД увернулся и обезоружил дебошира с помощью специальных средств.

На буйного орловца завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь инцидент рассмотрят в суде.

ИА «Орелград»