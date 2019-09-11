Названы специалисты, которым в Орле готовы платить по 100 тысяч в месяц

В Орловской области составили рейтинг привлекательных профессий.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в общероссийской базе «Работа в России» размещено около 5,5 тысячи вакансий нашего региона. В целом в базе содержатся сведения примерно о 1,5 миллионах свободных рабочих по всей стране.

По статистике наиболее востребованными являются фасовщицы, подсобные рабочие и специалисты разных сфер деятельности. Например, работодателям требуются специалисты по работе с клиентами и по аргонной сварке, отделов бронирования, продаж, абонентского отдела и другие.

«В числе востребованных работодателями Орловской области — водители автомобиля (168 вакансий) и грузчики (124), — сообщили в управлении. — Большинство из перечисленных вакансий не относятся к числу высокооплачиваемых. Многие предполагают перспективы зарплатного роста в зависимости от навыков, опыта и умений сотрудника и начинаются от 11 280 рублей — минимального размера оплаты труда».

При этом в рейтинг наиболее привлекательных предложений работодателей по уровню заработной платы вошли 7 вакансий Орловской области с зарплатой до 100 тысяч рублей.

Например, на такую зарплату может рассчитывать инженер по автоматизированным системам управления производством, заведующий отделением в прочих отраслях, гинеколог и механизатор, причем механизаторов с зарплатой от 16 до 100 тысяч рублей в Орловской области требуется четверо.

«В рейтинг вошли также два рабочих места для водителей самосвала (зарплата — от 75 до 79 тысяч рублей), которых работодатель берет на условиях вахты, обеспечивает им жилье и предоставляет питание», — добавили в управлении.

ИА «Орелград»