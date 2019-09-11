Под Орлом заключенного не отпустили из тюрьмы

Областной суд отменил постановление об УДО

Орловский областной суд не разрешил исправительной колонии №5 (ИК-5) досрочно отпускать заключенного. Подробности истории рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину посадили в тюрьму за покушение на грабеж в особо крупном размере. Урицкий районный суд решил отпустить его почти на два года раньше. Однако суд не учел, что заключенного ловили на хранении запрещенных предметов. Также он не возместил ущерб, причиненный грабежом.

Прокурор обжаловал решение суда, и апелляционная инстанция согласилась с ним. Постановление об УДО было отменено.

ИА «Орелград»