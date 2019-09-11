В Орловской области изменят закон о закупках

Поправки будут рассмотрены на заседании облсовета.

Орловский облсовет народных депутатов включил в повестку дня своего ближайшего заседания вопрос о внесении изменений в Закон «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области». Реформа связана с новшествами на федеральном законодательном уровне.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, на данный момент планирование закупок представлено ведением двух документов — плана закупок и плана-графика. Федеральные изменения предусматривают исключение плана закупок. То есть в дальнейшем планирование будет осуществляться на основании плана-графика.

Новая норма распространяется на планирование закупок, начиная с 2020 года. Однако официально изменения федерального законодательства вступят в силу с 1 октября 2019 года. Регионам необходимо успеть до этой даты внести поправки в собственную нормативную базу.

Этим и займутся депутата Орловского облсовета на ближайшем заседании. Согласно действующему закону в Орловской области общественное обсуждение начинается с момента включения закупки в план закупок. Новой версией закона предусматривается замена плана закупок на план-график.

«В тексте законопроекта отсутствуют положения, способствующие проявлению коррупции», — отмечено в парламентской документации.

ИА «Орелград»