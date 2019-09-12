Клычков оценит кандидата на пост прокурора Орловской области

Утвержден регламент согласования кандидатуры прокурора.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о кандидатуре на должность прокурора Орловской области. Глава региона издал соответствующий указ и возложил контроль за его исполнением на своего первого заместителя Вадима Соколова.

Как следует из документа, представление Генерального прокурора о кандидатуре на должность прокурора Орловской области рассматривает лично губернатор. Затем он должен дать поручение своей администрации о подготовке проекта распоряжения о согласовании или несогласовании предложенной кандидатуры.

Отметим, что документ дает губернатору право приглашать кандидата на должность прокурора Орловской области для личной беседы. Напомним, сейчас прокуратурой региона руководит государственный советник юстиции 2-го класса Иван Полуэктов.

ИА «Орелград»