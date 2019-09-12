Назван самый популярный для родов день в Орловской области

Орловчанки чаще всего рожают детей по субботам.

Любопытную информацию распространило орловское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Согласно ей, к началу сентября 2019 года на территории нашего региона родилось 3848 детей. По сложившейся в последние годы традиции, большинство родившихся – мальчики. Их на свет появилось на 102 больше, чем девочек.

«Впервые стали мамами 1527 женщин, у 1511 родился второй ребенок, у 534 – третий, а четвертый и последующие появились в 276 семьях, — сообщил начальник отдела по связям с общественностью Орловского РО ФСС РФ Никита Майоров. — Чаще всего рожали женщины в возрасте 34-35 лет. Восемь женщин решились на роды после 45 лет и четверо — до 16 лет».

По информации соцстраха, самым «урожайным» по количеству новорожденных в этом году стал июль. Рекорд был установлен 14 июля, когда родилось сразу 34 малыша. Самым популярным по рождаемости днем недели в этом году является суббота.

«За 6 месяцев текущего года по программе «Родовый сертификат» региональное отделение Фонда направило на счета медицинских организаций Орловской области более 29 млн рублей за фактически оказанные медицинские услуги», — отметил управляющий региональным отделением Фонда соцстрахования РФ Олег Ревякин.

ИА «Орелград»