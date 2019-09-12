Орловские чиновники проехались по порожкам

В Орле состоялся рейд по проверке входных групп.

Глава администрации Орла Александр Муромский и представители мэрии 12 сентября провели рейд по частным организациям, передает корреспондент «Орелграда».

Чиновников интересовало, оформлено ли должным образом право пользования земельным участком (сервитут), на котором находится входная группа. Как правило, она представляет собой порожки, ведущие к входной двери.

По законам РФ собственники помещений обязаны оформлять сервитут в администрации Орла. За входную группу площадью 3-4 квадратных метра придется отдать около 1000-2000 рублей в год.

«С начала работы комиссии в августе 2018 года удалось заключить 123 договора на входные группы. В бюджет города привлечено около 400 тысяч рублей. По совокупности входные группы и гостевые стоянки принесли в бюджет 4 млн рублей», — сказала начальник УМИЗ Татьяна Решетова.

Чиновники напомнили, что отказ от оформления сервитута влечет за собой штраф — от 5 тысяч рублей для физлиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц.

ИА «Орелград»