Орловского депутата лишили мандата в связи с утратой доверия

12.9.2019 | 13:14 Новости, Политика

Решение коллег нардеп оспорил в суде и проиграл.

Как сообщили в суде Орловского района, заявление подал теперь уже бывший депутат Платоновского сельского Совета народных депутатов. В январе 2019 года местные парламентарии досрочно лишили его полномочий. Именно это решение нардеп просил признать незаконным и отменить.

В суде пояснили, что мандат у истца отняли в связи с утратой доверия. Дело в том, что в его отчете о доходах и имуществе за 2016 год не была указана квартира, принадлежавшая его жене. Нарушение законодательства о противодействии коррупции вскрыла прокуратура, которая затем контролировала весь процесс лишения мандата.

В своем заявлении бывший нардеп указал, что у него не было умысла на утаивание сведений об имуществе супруги. По его словам, ему «не было известно в 2017 году о договоре дарения квартиры, заключенным между его супругой и ее отцом».

Рассмотрев дело, суд признал действия Платоновского сельсовета законными, поскольку «для принятия решения о прекращении полномочий депутата досрочно достаточно лишь факта непредоставления либо предоставления им неполных сведений».

«При этом направленность целей такого непредоставления, отсутствие корыстной заинтересованности в этом, иные факторы, свидетельствующие об отсутствии негативных последствий, правового значения не имеют», — пояснили в пресс-службе районного суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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