Под Орлом уснувшему за рулем водителю велели сидеть дома

12.9.2019 | 15:38 Новости, Общество

В Колпне суд ввел ограничения в отношении местного жителя.

Как сообщает Колпнянский районный суд, мужчина был признан виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП по его вине произошло 11 сентября 2017 года. Ранним утром подсудимый двигался по автодороге Дросково – Колпна на «Газели». Скорость автомобиля составляла около 50 км/ч. Как установил суд, водитель был очень утомлен в тот момент. Он уснул прямо за рулем.

«Газель» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Мицубиси Каризма». В результате ДТП очень тяжелые травмы получил пассажир. Водитель признал вину и раскаялся в содеянном. Его наказали ограничением свободы на срок 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 месяцев.

Суд также установил ему ограничения. В частности, осужденному запрещено уходить из места постоянного проживания или пребывания в период с 22 часов вечера до 6 часов следующего дня. Также ему запрещено без разрешения выезжать за пределы своего района.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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