СМИ: в «Дворянском гнезде» погиб отдыхающий

12.9.2019 | 11:10 Важное, Новости, Происшествия

Мужчина сорвался с обрыва

В Орле мужчина погиб в сквере «Дворянское гнездо», сорвавшись с обрыва, сообщает «ОрелТаймс».

По данным издания, трагедия случилась 26 августа. Двое мужчин решили отдохнуть неподалеку от детской больницы. Они сидели на самодельной скамейке над обрывом. Она обрушилась.

Один из мужчин упал вниз и разбился о камни. Падение второго смягчил кустарник. Выживший попытался спасти друга и вызвал скорую помощь. Но травмы оказались слишком серьезными – пострадавший скончался через два часа в больнице.

ИА «Орелград»

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