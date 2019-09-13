Археологи нагрянули в Бельдяжки

Орловское село стало местом проведения исследования.

Группа археологов посетила Кромской район Орловской области. Ее задачей было проведение экспертизы.

Дело в том, что вблизи населенного пункта Бельдяжки планируется строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав. Согласно проектной документации, это будет комплекс по подготовке семян сельскохозяйственных растений мощностью 5000 тонн семян трав в год с подъездной дорогой.

Согласно законодательству, отведенное под строительство место предварительно должны обследовать археологи, поскольку на этой территории могут оказаться археологические памятники. Эксперты пробурили возле Бельдяжек несколько шурфов. Их изучение показало, что в данном месте нет археологических предметов и признаков культурного слоя.

Эксперты выдали положительное заключение, то есть строительство комплекса можно начинать.

Напомним, село Бельдяжкки прославилось на всю страну после выхода в прокат фильма «О чем говорят мужчины». Один из героев произнес фразу, ставшую крылатой: «Мне нельзя в Бельдяжки».

ИА «Орелград»