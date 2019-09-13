Орловец спилил дерево. Оно упало и убило его жену

13.9.2019 | 10:09 Важное, Новости, Происшествия

На мужчину завели уголовное дело

Жительница Мценского района погибла от падения дерева, которое спилил ее муж. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Несчастный случай произошел 12 сентября. 58-летний амчанин пилил бензопилой дерево возле поселка Передовик. Оно упало туда, где стояла 59-летняя жена мужчины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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