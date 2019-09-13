Клычков не смог снять с себя ответственность за «закон Петиной»

Облсовет отказался принять предложенный им закон

Орловский областной Совет народных депутатов 13 сентября отказался принимать закон о перераспределении полномочий в областном правительстве.

Документ внес губернатор Андрей Клычков. Он предложил отдать полномочия по назначению руководителей бюджетных учреждений руководителям профильных департаментов. Сейчас эти полномочия принадлежат председателю правительства, то есть самому Клычкову. Отметим, что сам губернатор ушел с обсуждения инициативы.

На сессии выступила депутат облсовета Валентина Остроушко. Она указала, что принятие закона позволит Клычкову уйти от ответственности по ситуации с увольнениями руководителей организаций по примеру незаконного увольнения главврача поликлиники №2 Натальи Петиной. Любой профильный руководитель департамента сможет увольнять любого руководителя без согласований в правительстве региона, а сам Клычков становится фигурой типа «свадебного генерала» не несущего никакой ответственности.

Тут же слово взял депутат Виталий Рыбаков, который потребовал: если Клычков виноват в незаконном увольнении Петиной, то он должен выплатить компенсацию в 250 тысяч рублей «из своего кармана». Примечательно, что на обсуждении другого вопроса, пока Клычков был в зале, Рыбаков за него заступался.

«Товарищ Тарасов подготовит исковые требования и взыщет, чтобы неповадно было», — сказал Рыбаков.

Профильный комитет предлагал принять закон в первом чтении, однако облсовет проголосовал против. Когда спикер Леонид Музалевский объявил «Решение не принято», в зале раздались аплодисменты.

Кстати, решение о выплате компенсации уже вступило в силу – поликлиника №2 должна выплатить Наталье Петиной 241 тысяч рублей. Однако в таких ситуациях прокуратура встает на защиту бюджетных средств и подает регрессные иски к лицу, из-за которого учреждение потеряло деньги. Этим лицом станет, вероятно, Андрей Клычков.

ИА «Орелград»