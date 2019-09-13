Орловских чиновников пересадят из кресла в кресло

Через пять лет служащие обменяются постами.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил в новой редакции указ об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация.

Действие документа распространяется на тех чиновников, которые сейчас работают в областной администрации. В сентябре 2024 года им придется оставить свои посты и занять другие. По сути, чиновники обменяются креслами.

Отметим, что это не региональное ноу-хау. Механизм ротации предусмотрен федеральным законодательством. Считается, что это не дает чиновникам засидеться и помогает бороться с коррупцией. Ведь чиновник, много лет сидящий в одном кресле, может обрасти сомнительными связями.

Всего в перечень внесено 24 должности, по которым предусмотрена ротация. Так, в 2024 году она коснется начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства, главу управления по реализации государственных жилищных, руководителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора, начальника отдела начисления и выплат заработной платы, главу отдела организации контроля служебной дисциплины и других.

Впрочем, на региональном законодательном уровне существует еще и план проведения ротации, который в целом регулирует перемещение орловских чиновников по служебным кабинетам.

ИА «Орелград»