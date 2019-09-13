Орловскую фирму наказали за скрытую угрозу

Компания «Речица» заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Материалы административного дела рассмотрел мировой суд Ливенского района. Он признал компанию «Речица» виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее штраф в размере 100 тысяч рублей.

Организация пострадала из-за того, что не выполнила требования предписания об устранении нарушений. Последние были выявлены сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в этом ведомстве, предписание обязывало сельхозпредприятие устранить выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании и использовании свинопоголовья и крупного рогатого скота.

«В частности, при въезде на территории молочной и свинотоварной ферм не были приведены в соответствие дезинфекционные барьеры, отсутствовали действующие санпропускники для персонала», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркивают, что ситуация очень серьезна, поскольку игнорирование предписания, по сути, создает угрозу заноса и распространения опасных болезней животных.

В качестве примера в Россельхознадзоре привели ситуацию 2018 года. Тогда сотрудники этого ведомства по мотивам проверки выдали похожее предписание компании «Ливенское мясо». Она нее исполнила требования, а через некоторые время на ее свинокомплексе была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

«В итоге все содержащееся на территории свинопоголовье было уничтожено», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»