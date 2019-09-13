В Орле решили, кто будет переделывать улицу Северную

За работы возьмется «Дорстрой 57»

ООО «Дорстрой 57» переделает ремонт улицы Северной в Орле, сообщили в пресс-службе городской администрации. Контракт находится на стадии заключения.

Напомним, изначально улицу Северную должно было ремонтировать ООО «Посейдон», контракт с ним заключили еще в апреле 2019 года. Однако фирма не справилась с задачами, и власти разорвали с ней договор.

«Подрядчику предстоит обустроить выравнивающий слой и покрытие на площади 12 198 кв.м, восстановить покрытие на проезжей части на площади 2 528 кв. м, отремонтировать 2 304 кв.м тротуаров и восстановить коммуникации, — рассказали в мэрии. — Стоимость контракта составит 14,8 млн рублей».

ИА «Орелград»