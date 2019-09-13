В Орле завершили расследование первого дела о препятствии работе журналиста

Обидчик корреспондента ГТРК «Орел» предстанет перед судом

Следственный комитет передал в суд уголовное дело 34-летнего орловца, который был задержан пьяный за рулем и напал на журналиста ГТРК «Орел». Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в январе 2019 года. Пьяного орловца остановили инспекторы ГИБДД. Задержание снимал спецкор ГТРК «Орел». Мужчине не понравилось присутствие журналиста, и он ударил его ногой в область туловища.

На мужчину завели дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» — первое в истории Орловской области. Также его обвиняют в преступлении по статье о повторном нарушении правил дорожного движения.

ИА «Орелград»