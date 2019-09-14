У КСП появился еще один источник информации о нарушениях

Аудиторы будут сотрудничать с бизнес-омбудсменом.

Контрольно-счетная палата Орловской области заключила соглашение о сотрудничестве с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соглашение скрепили подписями председатель КСП Иван Левин и бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Это уже не первый подобный договор областных аудиторов. Напомним, соглашение о сотрудничестве действует между КСП и прокуратурой региона.

Что касается нового документа, то он призван наладить сотрудничество сторон «в сфере обеспечения контроля законности и эффективности расходования средств областного бюджета субъектами предпринимательства, в том числе являющихся получателями бюджетных средств в рамках грантовой поддержки».

Соглашение предусматривает несколько вариантов сотрудничества. Среди них, например, обмен информацией о событиях и фактах, связанных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

Кроме того, документ предусматривает «взаимное оказание правовой, консультативной и экспертной помощи по вопросам, входящим в компетенцию сторон, взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства в указанной сфере деятельности и иные формы взаимодействия».

Как отметили в КСП, заключение соглашения поможет лучше контролировать целевое и эффективное расходование бюджетных средств представителями регионального бизнес-сообщества.

ИА «Орелград»