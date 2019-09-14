Власти не пожалеют денег на формирование имиджа Орловской области

Утверждена программа развития инвестиционной деятельности.

Правительство региона утвердило программу «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Одна из ее подпрограмм предусматривает развитие инвестиционной деятельности. Ее действие рассчитано на 2020-2025 года.

Объем финансирования подпрограммы составит около 359,3 миллиона рублей, причем все средства поступят из областного бюджета. Деньги, в частности, будут потрачены на проведение «мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области». Таковых за время реализации подпрограммы планируется провести 12.

За счет бюджета шесть раз оплатят презентации ежегодного инвестиционного послания губернатора. Кроме того, в рамках подпрограммы власти планируют сдать в аренду без торгов шесть площадок для создания индустриальных (промышленных) и агропромышленных парков.

Шесть субсидий получат юридические лица — на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры.

ИА «Орелград»