За лето от укусов пострадало 754 орловских ребенка

Обнародованы данные мониторинга по укусам клещей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, несмотря на наступление осени, в регионе продолжается мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей.

По оперативным данным в медицинские организации Орловской области с жалобами на присасывание членистоногих обратилось 2079 человек. Среди пострадавших от укусов клещей насчитывается 754 ребенка.

Также сообщается, что в текущем сезоне активности клещей, который в связи с установившейся теплой погодой еще не закончен, зарегистрировано 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

«По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,6 процента, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — При исследовании клещей из внешней среды 2,3 процента пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5 процента — гранулоцитарным анаплазмозом человека».

ИА «Орелград»