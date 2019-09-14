За лето от укусов пострадало 754 орловских ребенка

14.9.2019 | 15:32 Новости, Общество

Обнародованы данные мониторинга по укусам клещей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, несмотря на наступление осени, в регионе продолжается мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей.

По оперативным данным в медицинские организации Орловской области с жалобами на присасывание членистоногих обратилось 2079 человек. Среди пострадавших от укусов клещей насчитывается 754 ребенка.

Также сообщается, что в текущем сезоне активности клещей, который в связи с установившейся теплой погодой еще не закончен, зарегистрировано 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

«По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,6 процента, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — При исследовании клещей из внешней среды 2,3 процента пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5 процента — гранулоцитарным анаплазмозом человека».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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