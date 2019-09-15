Суд объяснил орловчанке, как правильно тратить маткапитал

Женщина при покупке жилья «забыла» о своих детях.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушение жилищных прав двоих несовершеннолетних детей было выявлено в Урицком районе. Жительница Орла взяла заем и приобрела там дом. В прошлом году она погасила основной долг по договору кредитования за счет материнского капитала.

Однако при проверке Урицкая межрайонная прокуратура установила, что «нотариально удостоверенное обязательство по выделению долей в приобретенном жилом доме и оформлению его в собственность двоих несовершеннолетних детей она не исполнила».

По закону, приобретенное с использованием средств материнского капитала жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность родителей и детей. В данном случае это не было сделано.

Прокуратура обратилась в суд с иском, который был удовлетворен. Женщину обязали «совершить действия по регистрации права общей долевой собственности детей на часть жилого дома, приобретенного на средства материнского капитала».

В настоящее время судебное решение исполнено, жилищные права несовершеннолетних восстановлены, подчеркнули в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»