В Орловской области учредили новый знак отличия

Награду будут вручать лучшим наставникам молодых педагогов.

Приказ об утверждении положения о знаке отличия «Почетный наставник в сфере образования» издала глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Это будет ведомственная награда.

Согласно приказу знаком отличия будут награждаться лучшие наставники «из числа высококвалифицированных работников сферы образования Орловской области». Это будет поощрение за личные заслуги в «содействии молодым педагогам и молодым руководителям образовательных организаций, в их профессиональном становлении, в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции» и другое.

Ходатайство о награждении знаком отличия может инициироваться губернатором, его заместителями, руководителями органов государственной власти Орловской области, и органов местного самоуправления, а также организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность.

«Знаком отличия награждаются лица, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет наставнической деятельности в коллективе, указанном в ходатайстве о награждении, и при условии наличия у представленного к награде лица наград и поощрений за заслуги в профессиональной и наставнической деятельности», — следует из приказа.

Знак будет выполнен в виде полного герба Орловской области золотистого цвета. В подножии герба расположена двухцветная лента красного и голубого цвета, в соответствии с расцветкой регионального флага, с золотой надписью: «Почетный наставник в сфере образования Департамента образования Орловской области».

С оборотной стороны знак имеет булавку для крепления на одежду. Ниже расположена рельефная надпись «Департамент образования Орловской области». Общая высота знака составляет 35 мм, ширина – 20 мм, толщина – 2 мм.

Знак будут изготавливать из сплава «томпак».

ИА «Орелград»