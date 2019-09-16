Число онлайн-касс в Орловской области перевалило за 16 тысяч

В регионе продолжается реформа по внедрению новой ККТ.

В управлении ФНС России по Орловской области подвели итоги третьего этапа реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Официально он завершился 1 июля 2019 года.

Сообщается, что в ходе третьего этапа 3620 налогоплательщиков Орловской области зарегистрировали 4748 касс нового образца. А в целом по региону работает уже около 16,7 тысячи так называемых онлайн-касс.

«После завершения третьего этапа реформы практически все расчеты при продаже товаров и оказании услуг должны осуществляться с применением онлайн-касс и обязательной выдачей покупателю (клиенту) кассового чека», — пояснили в управлении ФНС.

Напомним, реформа затеяна как для удобства предпринимателей и налоговиков, взаимодействие которых упрощается с введением новых касс, так и для удобства покупателей. Последние могут бесплатно в режиме онлайн проверить подлинность и правильность выданного им чека.

Реформа еще не завершена. Так, право не использовать ККТ до 1 июля 2021 года дано индивидуальным предпринимателям, которые продают товары собственного производства, занимаются выполнением работ или оказанием услуг.

ИА «Орелград»