На Орловщине с начала года поймали 46 наркоманов за рулем

Глава областного УГИБДД назвал тенденцию пугающей

С начала 2019 года в Орловской области задержали 46 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказал начальник регуправления ГИБДД Александр Коршунов в интервью «Первому областному».

«Количество водителей, которые употребляют наркотики, а потом садятся за руль, растет», — сказал Коршунов, назвав тенденцию пугающей.

Также сотрудники ГИБДД задержали 1500 водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. 200 из них попались повторно.

ИА «Орелград»