На Орловщине с начала года поймали 46 наркоманов за рулем

Глава областного УГИБДД назвал тенденцию пугающей
С начала 2019 года в Орловской области задержали 46 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказал начальник регуправления ГИБДД Александр Коршунов в интервью «Первому областному».
«Количество водителей, которые употребляют наркотики, а потом садятся за руль, растет», — сказал Коршунов, назвав тенденцию пугающей.
Также сотрудники ГИБДД задержали 1500 водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. 200 из них попались повторно.
ИА «Орелград»