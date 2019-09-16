На Орловщине с начала года поймали 46 наркоманов за рулем

16.9.2019 | 9:02 Новости, Происшествия

Глава областного УГИБДД назвал тенденцию пугающей

С начала 2019 года в Орловской области задержали 46 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказал начальник регуправления ГИБДД Александр Коршунов в интервью «Первому областному».

«Количество водителей, которые употребляют наркотики, а потом садятся за руль, растет», — сказал Коршунов, назвав тенденцию пугающей.

Также сотрудники ГИБДД задержали 1500 водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. 200 из них попались повторно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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