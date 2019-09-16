Невестка Пилипенко лидирует в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

Ее проект вошел в число пяти лучших

Жюри регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» определило лучшие проекты, представленные участниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Одним из лидеров стал проект «Центр поддержки молодых специалистов» Анастасии Пилипенко – супруги главы департамента информационных технологий Орловской области Александра Пилипенко, сына новоизбранного депутата Госдумы от региона Ольги Пилипенко.

Также жюри отметило еще четыре проекта:

«Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области» Екатерины Омельченко;

«Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове» Евгения Борисова;

«Моя профессия – мой выбор» Маргариты Сагиной;

«Раздельный сбор отходов на территории Орловской области» и «Раздельный сбор пластиковых отходов в Орловской области» Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной.

В полуфинал вышло 30 участников конкурса. Из них сформировали 5 проектных команд, которые в финале будут работать над лучшими индивидуальными проектами. Победители станут известны 15 ноября.

ИА «Орелград»