Невестка Пилипенко лидирует в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

16.9.2019 | 9:34 Новости, Политика

Ее проект вошел в число пяти лучших

Анастасия Пилипенко (на переднем плане справа)

Жюри регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» определило лучшие проекты, представленные участниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Одним из лидеров стал проект «Центр поддержки молодых специалистов» Анастасии Пилипенко – супруги главы департамента информационных технологий Орловской области Александра Пилипенко, сына новоизбранного депутата Госдумы от региона Ольги Пилипенко.

Также жюри отметило еще четыре проекта:

  • «Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области» Екатерины Омельченко;
  • «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове» Евгения Борисова;
  • «Моя профессия – мой выбор» Маргариты Сагиной;
  • «Раздельный сбор отходов на территории Орловской области» и «Раздельный сбор пластиковых отходов в Орловской области» Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной.

В полуфинал вышло 30 участников конкурса. Из них сформировали 5 проектных команд, которые в финале будут работать над лучшими индивидуальными проектами. Победители станут известны 15 ноября.

ИА «Орелград»

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