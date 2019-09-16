Ольга Пилипенко стала депутатом Госдумы

16.9.2019 | 11:08 Новости, Политика

Облизбирком выдал ей удостоверение об избрании.

Избирательная комиссия Орловской области на своем прошедшем заседании приняла постановление о регистрации депутата Госдумы РФ по одномандантому избирательному округу №145.

Напомним, по итогам голосования, прошедшего в Орловской области 8 сентября 2019 года, большинство голосов на дополнительных выборах в парламент страны набрала Ольга Пилипенко – ректор Орловского государственного университета имени Тургенева. Она была выдвинута партией «Единая Россия».

Как сообщили в облизбиркоме, после принятия постановления Ольге Пилипенко было вручено удостоверение об избрании. Отметим, что явка избирателей на выборах депутата Госдумы составила 45,54 процента, в голосовании приняли участие более 283,7 тысячи избирателей. Из них более 152 тысяч орловцев отдали свои голоса за Ольгу Пилипенко.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования