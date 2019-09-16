Ольга Пилипенко стала депутатом Госдумы

Облизбирком выдал ей удостоверение об избрании.

Избирательная комиссия Орловской области на своем прошедшем заседании приняла постановление о регистрации депутата Госдумы РФ по одномандантому избирательному округу №145.

Напомним, по итогам голосования, прошедшего в Орловской области 8 сентября 2019 года, большинство голосов на дополнительных выборах в парламент страны набрала Ольга Пилипенко – ректор Орловского государственного университета имени Тургенева. Она была выдвинута партией «Единая Россия».

Как сообщили в облизбиркоме, после принятия постановления Ольге Пилипенко было вручено удостоверение об избрании. Отметим, что явка избирателей на выборах депутата Госдумы составила 45,54 процента, в голосовании приняли участие более 283,7 тысячи избирателей. Из них более 152 тысяч орловцев отдали свои голоса за Ольгу Пилипенко.

ИА «Орелград»