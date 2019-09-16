Орловские чиновники сэкономят на себе сотни миллионов рублей

Утвержден очередной план оптимизации расходов.

Правительство Орловской области изложило в новой редакции региональную программу оптимизации расходов областного бюджета. Она предусматривает значительную экономию казенных средств за счет, к примеру, устранения дублирующих функций в органах власти. Ожидаемый эффект от реализации программы подсчитан в рублях.

Так, уже в 2019 году планируется сэкономить 99,5 миллиона рублей, а в последующие пять лет экономия должна составлять более 169 миллионов рублей ежегодно. За счет чего она сложится?

Например, выявление и устранение дублирующих полномочий в администрации Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц уже в этом году должно сэкономить казне более 1 миллиона рублей.

Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, за счет их реорганизации сохранит казне 35 миллионов.

Оптимизация расходов на текущее содержание чиновников даст еще 64 миллиона рублей. Почти 10 миллионов рублей администрация губернатора планирует выгадать на соблюдении запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений региона.

Кстати, отдельные планы оптимизации расходы также утверждены для муниципальных образований и бюджетных учреждений.