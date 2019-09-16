В Орле за гибель женщины от наледи накажут директора УК

Дело передано в суд

Следственный комитет передал в суд уголовное дело о гибели 54-летней жительницы Орла, на которую упала наледь. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 4 января 2019 года в Советском районе. Женщина шла под окнами пятиэтажного дома, и с балкона пятого этажа на нее обрушилась глыба льда. От полученных травм орловчанка скончалась на месте происшествия.

За ее смерть ответи директор «УК Спутник». Следственный комитет обвиняет ее в оказании небезопасных услуг, которые привели к смерти человека.

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых собрана необходимая доказательственная база.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СК.

ИА «Орелград»