Эксперты рассказали о ситуации с гриппом в Орловской области

Случаев этого заболевания пока не выявлено, но число ОРВИ растет.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные оперативного контроля за заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и ходом иммунизации населения против гриппа.

Сообщается, что на текущий момент случаев заболевания орловцев гриппом не зарегистрировано, а уровень заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп находится на неэпидемическом уровне.

На 37 календарной неделе (с 9 по 15 сентября) в Орловской области было зарегистрировано 2716 случаев заболеваний ОРВИ, причем более 67 процентов всех заболевших составили дети.

Что касается вакцинации, то она уже идет полным ходом. На отчетный момент прививки против гриппа сделали более 60 тысяч человек, или 8,1 процента населения региона. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детсадах и школах, а также в передвижных прививочных пунктах.

Последние работают по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке города Орла с 9:00 до 14:00. Кроме того, пункты действуют по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (площадь Жукова, Комсомольская площадь, улица Металлургов), а также в районе рынка на улице 3-Курской в Орле с 9:00 до 14:00.

«В целях профилактики гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемическом сезоне, во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализаций, которые обусловлены заболеванием, управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует всем работодателям принять необходимые меры для организации прививок коллективам», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в течение последних пяти лет на территории Орловской области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.

ИА «Орелград»